Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21). Прогноз, ставки на матч(21.10.22)

Прогноз Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21) (21 октября), ставки и коэффициенты

Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21) (21 октября), ставки и коэффициенты

21 октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Франции до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) примет соперника по национальному первенству Блуа (21).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Леваллуа-Метрополитан (21) и Блуа (21). Оно пройдет 21 октября, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21):

На 21 октября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 18:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21), одержав семь побед.

Леваллуа-Метрополитан (21)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Леваллуа-Метрополитан (21) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Блуа (21)

Прогресс баскетбольного клуба Блуа (21) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Блуа (21) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Блуа (21) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 21 октября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21). А так как начало встречи в 18:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21). Прогноз, ставки на матч(21.10.22)

Леваллуа-Метрополитан (21)

В этом сезоне баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Блуа (21)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Блуа (21) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Блуа (21) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Блуа (21) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21), который должен пройти 21 октября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Леваллуа-Метрополитан (21) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Блуа (21) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Блуа (21) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Блуа (21) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Блуа (21) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леваллуа-Метрополитан (21) — Блуа (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Леваллуа-Метрополитан (21) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Леваллуа-Метрополитан (21) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Блуа (21) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Блуа (21) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Блуа (21) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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