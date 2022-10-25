Прогноз на бой Ювес Улисс-младший (Кан) — Хосе Масиас Энрикес (Мек) 28 октября

«Ювес Улисс-младший (Кан)» – «Хосе Масиас Энрикес (Мек)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28 октября состоится интересный поединок Ювес Улисс-младший (Кан) — Хосе Масиас Энрикес (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Ювес Улисс-младший (Кан) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хосе Масиас Энрикес (Мек), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ювес Улисс-младший (Кан) — Хосе Масиас Энрикес (Мек):

победа Ювес Улисс-младший (Кан) – 1.21, ничья – 22, победа Хосе Масиас Энрикес (Мек) – 4.92

Прогноз на матч Ювес Улисс-младший (Кан) – Хосе Масиас Энрикес (Мек) Бои, титульный бой, 28 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Ювес Улисс-младший (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.21. А котировка на то, что Хосе Масиас Энрикес (Мек) будет сильнее повысилась до 4.92.

История личных встреч

На данный момент Ювес Улисс-младший (Кан) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ювес Улисс-младший (Кан) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ювес Улисс-младший (Кан) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ювес Улисс-младший (Кан) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Хосе Масиас Энрикес (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хосе Масиас Энрикес (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хосе Масиас Энрикес (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хосе Масиас Энрикес (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хосе Масиас Энрикес (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Ювес Улисс-младший (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ювес Улисс-младший (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ювес Улисс-младший (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ювес Улисс-младший (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ювес Улисс-младший (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ювес Улисс-младший (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Хосе Масиас Энрикес (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Масиас Энрикес (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Масиас Энрикес (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Масиас Энрикес (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Масиас Энрикес (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ювес Улисс-младший (Кан) – Хосе Масиас Энрикес (Мек) 28.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Ювес Улисс-младший (Кан) и Хосе Масиас Энрикес (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ювес Улисс-младший (Кан) и Хосе Масиас Энрикес (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Ювес Улисс-младший (Кан) и Хосе Масиас Энрикес (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ювес Улисс-младший (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хосе Масиас Энрикес (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ювес Улисс-младший (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Хосе Масиас Энрикес (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ювес Улисс-младший (Кан).

На чемпионский бой Ювес Улисс-младший (Кан) — Хосе Масиас Энрикес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хосе Масиас Энрикес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ювес Улисс-младший (Кан)

Ювес Улисс-младший (Кан) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ювес Улисс-младший (Кан) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ювес Улисс-младший (Кан) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ювес Улисс-младший (Кан) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ювес Улисс-младший (Кан) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хосе Масиас Энрикес (Мек)

Хосе Масиас Энрикес (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хосе Масиас Энрикес (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хосе Масиас Энрикес (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хосе Масиас Энрикес (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хосе Масиас Энрикес (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ювес Улисс-младший (Кан) — Хосе Масиас Энрикес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 28 октября

Так как Ювес Улисс-младший (Кан) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Хосе Масиас Энрикес (Мек).

Статистика и личные встречи

В этом бою Ювес Улисс-младший (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Хосе Масиас Энрикес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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