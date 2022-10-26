Прогноз Пирс/Эванс — Жилле/Флиген (27-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Пирс/Эванс — Жилле/Флиген. Прогноз, ставки на матч. ATP (27.10.22)

27 октября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пирс/Эванс , а противостоять в этом поединке будет Жилле/Флиген.



Судья теннисного матча Пирс/Эванс — Жилле/Флиген должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Пирс/Эванс и Жилле/Флиген более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Пирс/Эванс имеет четыре победы, то Жилле/Флиген может похвастаться лишь двумя победами.



Пирс/Эванс — Жилле/Флиген. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Пирс/Эванс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Жилле/Флиген. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Пирс/Эванс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Пирс/Эванс

Этот турнир Пирс/Эванс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пирс/Эванс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пирс/Эванс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пирс/Эванс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пирс/Эванс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пирс/Эванс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Жилле/Флиген

Нынешняя форма, которую демонстрирует Жилле/Флиген еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Жилле/Флиген постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Жилле/Флиген пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Жилле/Флиген не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Жилле/Флиген не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ATP, Пирс/Эванс — Жилле/Флиген

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пирс/Эванс и Жилле/Флиген впервые будут встречаться между собой. Если Пирс/Эванс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жилле/Флиген пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пирс/Эванс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пирс/Эванс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пирс/Эванс — Жилле/Флиген. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.10.22)

Пирс/Эванс

В этом сезоне Пирс/Эванс демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Пирс/Эванс уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Пирс/Эванс любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Пирс/Эванс часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Пирс/Эванс умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Жилле/Флиген

В этом сезоне Жилле/Флиген не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Жилле/Флиген сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Жилле/Флиген допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Жилле/Флиген допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Жилле/Флиген демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пирс/Эванс — Жилле/Флиген Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Пирс/Эванс и Жилле/Флиген. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Пирс/Эванс — Жилле/Флиген: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пирс/Эванс и Жилле/Флиген, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пирс/Эванс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Жилле/Флиген имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пирс/Эванс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пирс/Эванс и Жилле/Флиген на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пирс/Эванс — Жилле/Флиген. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пирс/Эванс и Жилле/Флиген букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пирс/Эванс и Жилле/Флиген проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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