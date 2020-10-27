Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. Прогноз, ставки на матч(27.10.22)

Прогноз Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич (27.10.2022), ставки и коэффициенты

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич (27.10.2022), ставки и коэффициенты

27.10.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виченс Мас/Кавалле-Реимерс , а противостоять в этом поединке будет Бенуа/Радисич.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27.10.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 27.10.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Виченс Мас/Кавалле-Реимерс может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Виченс Мас/Кавалле-Реимерс входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Виченс Мас/Кавалле-Реимерс еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Виченс Мас/Кавалле-Реимерс сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Бенуа/Радисич

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бенуа/Радисич теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бенуа/Радисич имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бенуа/Радисич испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бенуа/Радисич выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бенуа/Радисич занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. Прогноз, ставки на матч(27.10.22)

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс

На данном турнире Виченс Мас/Кавалле-Реимерс выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Виченс Мас/Кавалле-Реимерс выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Виченс Мас/Кавалле-Реимерс допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Виченс Мас/Кавалле-Реимерс особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Виченс Мас/Кавалле-Реимерс, это умение играть на травяных кортах.

Бенуа/Радисич

В этом сезоне Бенуа/Радисич действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бенуа/Радисич обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бенуа/Радисич не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бенуа/Радисич не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бенуа/Радисич имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Виченс Мас/Кавалле-Реимерс, и Бенуа/Радисич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Виченс Мас/Кавалле-Реимерс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бенуа/Радисич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Виченс Мас/Кавалле-Реимерс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виченс Мас/Кавалле-Реимерс — Бенуа/Радисич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Виченс Мас/Кавалле-Реимерс и Бенуа/Радисич.



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