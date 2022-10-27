Прогноз на бой Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) 28-го октября 2022 года

«Йован Марьянович (Срб)» – «Владислав Ревуцкий (Рос)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Йован Марьянович (Срб) проведет 28-го октября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Владислав Ревуцкий (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) пройдет 28-го октября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 21:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Йован Марьянович (Срб) имеет две победы нокаутом, а Владислав Ревуцкий (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос):

победа Йован Марьянович (Срб) – 0, ничья – 0, победа Владислав Ревуцкий (Рос) – 0

Прогноз на матч Йован Марьянович (Срб) – Владислав Ревуцкий (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 28-го октября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Йован Марьянович (Срб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Йован Марьянович (Срб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Йован Марьянович (Срб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Йован Марьянович (Срб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Йован Марьянович (Срб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Владислав Ревуцкий (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Владислав Ревуцкий (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Владислав Ревуцкий (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Владислав Ревуцкий (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Владислав Ревуцкий (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Йован Марьянович (Срб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йован Марьянович (Срб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йован Марьянович (Срб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йован Марьянович (Срб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йован Марьянович (Срб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йован Марьянович (Срб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Владислав Ревуцкий (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Владислав Ревуцкий (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Владислав Ревуцкий (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Владислав Ревуцкий (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Владислав Ревуцкий (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Йован Марьянович (Срб) – Владислав Ревуцкий (Рос) 28.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Йован Марьянович (Срб) и Владислав Ревуцкий (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Йован Марьянович (Срб) и Владислав Ревуцкий (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Йован Марьянович (Срб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Владислав Ревуцкий (Рос).

Йован Марьянович (Срб)

Как бы Йован Марьянович (Срб) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Йован Марьянович (Срб) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Йован Марьянович (Срб) дрался на ринге только с представителями своей страны. Йован Марьянович (Срб) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Йован Марьянович (Срб) совершенно не работает над собственной защитой.

Владислав Ревуцкий (Рос)

На данный момент Владислав Ревуцкий (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Владислав Ревуцкий (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Владислав Ревуцкий (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Владислав Ревуцкий (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Владислав Ревуцкий (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 28-го октября 2022 года

На титульный бой Йован Марьянович (Срб) — Владислав Ревуцкий (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Йован Марьянович (Срб) легко справится с таким соперником, как Владислав Ревуцкий (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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