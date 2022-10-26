Прогноз Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли (28 октября), ставки и коэффициенты

Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.10.22)

28-го октября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Монзон/Хуэртас Дель Пино , а противостоять в этом поединке будет Гаглиярдо/Ронкаделли.



В 02:00 по Москве Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 28-го октября. Единственный раз Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Монзон/Хуэртас Дель Пино сейчас считается фаворитом.



Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 02:00 по Москве, пока не начался поединок. Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Монзон/Хуэртас Дель Пино

В этом сезоне Монзон/Хуэртас Дель Пино показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Монзон/Хуэртас Дель Пино играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Монзон/Хуэртас Дель Пино умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Монзон/Хуэртас Дель Пино и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Монзон/Хуэртас Дель Пино будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Монзон/Хуэртас Дель Пино чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гаглиярдо/Ронкаделли

Во взрослом туре Гаглиярдо/Ронкаделли проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Гаглиярдо/Ронкаделли пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Гаглиярдо/Ронкаделли предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Гаглиярдо/Ронкаделли еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли. Прогноз, ставки на матч(28.10.22)

Монзон/Хуэртас Дель Пино

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Монзон/Хуэртас Дель Пино, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Монзон/Хуэртас Дель Пино уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Монзон/Хуэртас Дель Пино старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Монзон/Хуэртас Дель Пино, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Монзон/Хуэртас Дель Пино не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Монзон/Хуэртас Дель Пино все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Монзон/Хуэртас Дель Пино точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гаглиярдо/Ронкаделли

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Гаглиярдо/Ронкаделли хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Гаглиярдо/Ронкаделли никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Гаглиярдо/Ронкаделли сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Гаглиярдо/Ронкаделли всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монзон/Хуэртас Дель Пино — Гаглиярдо/Ронкаделли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Монзон/Хуэртас Дель Пино и Гаглиярдо/Ронкаделли.



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