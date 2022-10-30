Прогноз на бой Дук Рэган (США) — Луис Леброн (П-Рик) 30-го октября 2022 года

«Дук Рэган (США)» – «Луис Леброн (П-Рик)». 30.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дук Рэган (США) проведет 30-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луис Леброн (П-Рик). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дук Рэган (США) — Луис Леброн (П-Рик) пройдет 30-го октября, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дук Рэган (США) имеет две победы нокаутом, а Луис Леброн (П-Рик) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дук Рэган (США) — Луис Леброн (П-Рик):

победа Дук Рэган (США) – 0, ничья – 0, победа Луис Леброн (П-Рик) – 0

Прогноз на матч Дук Рэган (США) – Луис Леброн (П-Рик) Бои, титульный бой, 30-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Дук Рэган (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Луис Леброн (П-Рик) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Дук Рэган (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дук Рэган (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дук Рэган (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дук Рэган (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дук Рэган (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Луис Леброн (П-Рик) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Луис Леброн (П-Рик) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Луис Леброн (П-Рик) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Луис Леброн (П-Рик) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Луис Леброн (П-Рик) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Дук Рэган (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дук Рэган (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дук Рэган (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дук Рэган (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дук Рэган (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дук Рэган (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Луис Леброн (П-Рик) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Луис Леброн (П-Рик) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Луис Леброн (П-Рик) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Луис Леброн (П-Рик) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Луис Леброн (П-Рик) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Луис Леброн (П-Рик) должен задуматься о своей обороне.

Дук Рэган (США) – Луис Леброн (П-Рик) 30.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Дук Рэган (США) и Луис Леброн (П-Рик) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дук Рэган (США) и Луис Леброн (П-Рик). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дук Рэган (США) и Луис Леброн (П-Рик) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дук Рэган (США) будет намного сильнее, чем Луис Леброн (П-Рик), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дук Рэган (США) и Луис Леброн (П-Рик), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Луис Леброн (П-Рик) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дук Рэган (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Дук Рэган (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Дук Рэган (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Дук Рэган (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Дук Рэган (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Луис Леброн (П-Рик)

Последний раз Луис Леброн (П-Рик) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Луис Леброн (П-Рик) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Луис Леброн (П-Рик) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Луис Леброн (П-Рик) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Луис Леброн (П-Рик)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Луис Леброн (П-Рик) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Дук Рэган (США) — Луис Леброн (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го октября

Никто не сомневается, что Дук Рэган (США) намного сильнее, чем Луис Леброн (П-Рик), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дук Рэган (США) является очевидным фаворитом, ведь Луис Леброн (П-Рик) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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