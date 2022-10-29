Прогноз на бой Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США) 30-го октября 2022 года

«Василий Ломаченко (Укр)» – «Джамейн Ортис (США)». 30.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США) на 30-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Василий Ломаченко (Укр) и Джамейн Ортис (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

В 07:00 по московскому времени Василий Ломаченко (Укр) и Джамейн Ортис (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го октября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Василий Ломаченко (Укр) и Джамейн Ортис (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Василий Ломаченко (Укр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США):

победа Василий Ломаченко (Укр) – 1.03, ничья – 34, победа Джамейн Ортис (США) – 13

Прогноз на матч Василий Ломаченко (Укр) – Джамейн Ортис (США) Бои, титульный бой, 30-го октября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.03 и 13.

История личных встреч

В свои 32 года Василий Ломаченко (Укр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Василий Ломаченко (Укр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Василий Ломаченко (Укр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Василий Ломаченко (Укр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Василий Ломаченко (Укр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джамейн Ортис (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джамейн Ортис (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джамейн Ортис (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джамейн Ортис (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джамейн Ортис (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Василий Ломаченко (Укр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Василий Ломаченко (Укр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Василий Ломаченко (Укр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Василий Ломаченко (Укр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Василий Ломаченко (Укр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Василий Ломаченко (Укр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джамейн Ортис (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джамейн Ортис (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джамейн Ортис (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джамейн Ортис (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джамейн Ортис (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джамейн Ортис (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джамейн Ортис (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Василий Ломаченко (Укр) – Джамейн Ортис (США) 30.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Василий Ломаченко (Укр) и Джамейн Ортис (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Василий Ломаченко (Укр) и Джамейн Ортис (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Василий Ломаченко (Укр) будет намного сильнее, чем Джамейн Ортис (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джамейн Ортис (США).

Василий Ломаченко (Укр)

Так как Василий Ломаченко (Укр) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Василий Ломаченко (Укр) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Василий Ломаченко (Укр) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Василий Ломаченко (Укр) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джамейн Ортис (США)

Сейчас Джамейн Ортис (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джамейн Ортис (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джамейн Ортис (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джамейн Ортис (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джамейн Ортис (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Василий Ломаченко (Укр) — Джамейн Ортис (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го октября 2022 года

Вряд ли Василий Ломаченко (Укр) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джамейн Ортис (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Василий Ломаченко (Укр) легко справится с таким соперником, как Джамейн Ортис (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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