Прогноз Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер (01.11.2022), ставки и коэффициенты

Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер. Прогноз, ставки на матч (01.11.22)

01-го ноября 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Мануэль Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Геральд Мельцер.



В 18:00 по Москве Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 01-го ноября 2022 года. Единственный раз Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Хуан Мануэль Церундоло сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го ноября 2022 года откроет его противостояние Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Геральд Мельцер может гордиться семью победами, а вот Хуан Мануэль Церундоло имеет только пять выигранных встреч.

Хуан Мануэль Церундоло

Этот турнир Хуан Мануэль Церундоло проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хуан Мануэль Церундоло может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хуан Мануэль Церундоло однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хуан Мануэль Церундоло имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хуан Мануэль Церундоло левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хуан Мануэль Церундоло хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Геральд Мельцер

На этом турнире Геральд Мельцер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Геральд Мельцер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Геральд Мельцер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Геральд Мельцер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Геральд Мельцер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Геральд Мельцер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер впервые будут встречаться между собой. Если Хуан Мануэль Церундоло уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Геральд Мельцер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хуан Мануэль Церундоло демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хуан Мануэль Церундоло – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер. Прогноз, ставки на матч(01.11.22)

Хуан Мануэль Церундоло

В этом сезоне Хуан Мануэль Церундоло демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хуан Мануэль Церундоло уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хуан Мануэль Церундоло любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хуан Мануэль Церундоло часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хуан Мануэль Церундоло умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Геральд Мельцер

Геральд Мельцер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Геральд Мельцер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Геральд Мельцер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Геральд Мельцер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Геральд Мельцер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Геральд Мельцер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Геральд Мельцер проводит второй или третий матч. А вот Хуан Мануэль Церундоло как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хуан Мануэль Церундоло, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хуан Мануэль Церундоло без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хуан Мануэль Церундоло вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Геральд Мельцер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Хуан Мануэль Церундоло и Геральд Мельцер.



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