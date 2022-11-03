Прогноз на бой Тумело Маньямала (ЮАР) — Хулио Плаатжиес (ЮАР) 03.11.2022

«Тумело Маньямала (ЮАР)» – «Хулио Плаатжиес (ЮАР)». 03.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03.11.2022 состоится интересный поединок Тумело Маньямала (ЮАР) — Хулио Плаатжиес (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 14:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 14:00 по московскому времени Тумело Маньямала (ЮАР) и Хулио Плаатжиес (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03.11.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Тумело Маньямала (ЮАР) и Хулио Плаатжиес (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Тумело Маньямала (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тумело Маньямала (ЮАР) — Хулио Плаатжиес (ЮАР):

победа Тумело Маньямала (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Хулио Плаатжиес (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Тумело Маньямала (ЮАР) – Хулио Плаатжиес (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.11.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Тумело Маньямала (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Хулио Плаатжиес (ЮАР), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тумело Маньямала (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тумело Маньямала (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тумело Маньямала (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тумело Маньямала (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тумело Маньямала (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Хулио Плаатжиес (ЮАР) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хулио Плаатжиес (ЮАР) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хулио Плаатжиес (ЮАР) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хулио Плаатжиес (ЮАР) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хулио Плаатжиес (ЮАР) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Тумело Маньямала (ЮАР) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тумело Маньямала (ЮАР) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тумело Маньямала (ЮАР) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тумело Маньямала (ЮАР) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тумело Маньямала (ЮАР) валится с ног. К тому же, Тумело Маньямала (ЮАР) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тумело Маньямала (ЮАР) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хулио Плаатжиес (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хулио Плаатжиес (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хулио Плаатжиес (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хулио Плаатжиес (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хулио Плаатжиес (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хулио Плаатжиес (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хулио Плаатжиес (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тумело Маньямала (ЮАР) – Хулио Плаатжиес (ЮАР) 03.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тумело Маньямала (ЮАР) и Хулио Плаатжиес (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Тумело Маньямала (ЮАР) и Хулио Плаатжиес (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тумело Маньямала (ЮАР) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хулио Плаатжиес (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тумело Маньямала (ЮАР) и Хулио Плаатжиес (ЮАР), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Тумело Маньямала (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Хулио Плаатжиес (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тумело Маньямала (ЮАР)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тумело Маньямала (ЮАР) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тумело Маньямала (ЮАР) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тумело Маньямала (ЮАР) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тумело Маньямала (ЮАР) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хулио Плаатжиес (ЮАР)

В своей карьере Хулио Плаатжиес (ЮАР) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хулио Плаатжиес (ЮАР) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хулио Плаатжиес (ЮАР) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хулио Плаатжиес (ЮАР) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тумело Маньямала (ЮАР) — Хулио Плаатжиес (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.11.2022

Никто не сомневается, что Тумело Маньямала (ЮАР) намного сильнее, чем Хулио Плаатжиес (ЮАР), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тумело Маньямала (ЮАР) является очевидным фаворитом, ведь Хулио Плаатжиес (ЮАР) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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