Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис (02.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис 02-го ноября 2022 года

02-го ноября 2022 года в 12:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Максимилиан Самойлович , а противостоять в этом поединке будет Кристос Кейсидис.



02-го ноября 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:15 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Максимилиан Самойлович может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02-го ноября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:15 по МСК.

Максимилиан Самойлович

На данный момент Максимилиан Самойлович является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Максимилиан Самойлович однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Максимилиан Самойлович демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Максимилиан Самойлович хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Максимилиан Самойлович часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кристос Кейсидис

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кристос Кейсидисв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кристос Кейсидис играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кристос Кейсидис держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кристос Кейсидис демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кристос Кейсидис находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис

Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис (02-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Максимилиан Самойлович

На данном турнире Максимилиан Самойлович выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Максимилиан Самойлович выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Максимилиан Самойлович допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Максимилиан Самойлович особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Максимилиан Самойлович, это умение играть на травяных кортах.

Кристос Кейсидис

Выступать в зале Кристос Кейсидис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кристос Кейсидис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кристос Кейсидис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кристос Кейсидис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кристос Кейсидис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кристос Кейсидис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Максимилиан Самойлович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кристос Кейсидис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Максимилиан Самойлович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кристос Кейсидис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Максимилиан Самойлович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Максимилиан Самойлович — Кристос Кейсидис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Максимилиан Самойлович и Кристос Кейсидис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Максимилиан Самойлович, и Кристос Кейсидис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-617617-prognozy-i-stavki-na-match-fenerbahche-zhen-edzhzadzhybashy-zhen-02-11-22/