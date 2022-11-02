Альександрос Скорилас — Ричард Зусман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.11.22)

Прогноз Альександрос Скорилас — Ричард Зусман (03-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Альександрос Скорилас — Ричард Зусман 03 ноября

03 ноября в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альександрос Скорилас , а противостоять в этом поединке будет Ричард Зусман.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Альександрос Скорилас — Ричард Зусман, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03 ноября, а его начало по МСК будет в 12:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Альександрос Скорилас. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Альександрос Скорилас — Ричард Зусман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Альександрос Скорилас — Ричард Зусман запланирован организаторами турнира на 03 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Альександрос Скорилас и Ричард Зусман встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Альександрос Скорилас имеет три победы при одном поражении.

Альександрос Скорилас

Этот турнир Альександрос Скорилас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Альександрос Скорилас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Альександрос Скорилас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Альександрос Скорилас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Альександрос Скорилас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Альександрос Скорилас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ричард Зусман

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ричард Зусман еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ричард Зусман постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ричард Зусман пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ричард Зусман не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ричард Зусман не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Альександрос Скорилас — Ричард Зусман. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Альександрос Скорилас и Ричард Зусман. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Альександрос Скорилас и Ричард Зусман продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Альександрос Скорилас — Ричард Зусман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.11.22)

Альександрос Скорилас

В этом сезоне Альександрос Скорилас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Альександрос Скорилас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Альександрос Скорилас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Альександрос Скорилас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Альександрос Скорилас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ричард Зусман

На этом турнире Ричард Зусман играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ричард Зусман какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ричард Зусман уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ричард Зусман много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ричард Зусман сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ричард Зусман не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Альександрос Скорилас — Ричард Зусман Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Альександрос Скорилас и Ричард Зусман, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Альександрос Скорилас и Ричард Зусман играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Альександрос Скорилас, и Ричард Зусман неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Альександрос Скорилас — Ричард Зусман: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Альександрос Скорилас и Ричард Зусман, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Альександрос Скорилас и Ричард Зусман уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альександрос Скорилас — Ричард Зусман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Альександрос Скорилас и Ричард Зусман сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Альександрос Скорилас, и Ричард Зусман будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-617843-prognoz-na-match-ignasio-novo-tyago-kigarran-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-02-11-22/