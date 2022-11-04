Прогноз Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши (04 ноября), ставки и коэффициенты

Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши. Прогноз, ставки на матч (04.11.22)

04 ноября в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Барки/Рунгкат , а противостоять в этом поединке будет Ватанабе/Масабайаши.



Судья теннисного матча Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши должен дать знак о старте игры в 09:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Барки/Рунгкат имеет четыре победы, то Ватанабе/Масабайаши может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши:

04 ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ватанабе/Масабайаши, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ватанабе/Масабайаши выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Барки/Рунгкат

В большинстве своих выигранных поединков Барки/Рунгкат берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Барки/Рунгкат с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Барки/Рунгкат сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Барки/Рунгкат также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ватанабе/Масабайаши

На этом турнире Ватанабе/Масабайаши играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ватанабе/Масабайаши все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ватанабе/Масабайаши не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ватанабе/Масабайаши уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ватанабе/Масабайаши на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ватанабе/Масабайаши пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Барки/Рунгкат» — «Ватанабе/Масабайаши»: прогноз автора

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Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши (04 ноября), ставки и коэффициенты

Барки/Рунгкат

К данному турниру Барки/Рунгкат подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Барки/Рунгкат находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Барки/Рунгкат не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Барки/Рунгкат старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Барки/Рунгкат демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ватанабе/Масабайаши

На этом турнире Ватанабе/Масабайаши играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Ватанабе/Масабайаши надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Ватанабе/Масабайаши находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Ватанабе/Масабайаши считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Барки/Рунгкат имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ватанабе/Масабайаши в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Барки/Рунгкат превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ватанабе/Масабайаши сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Барки/Рунгкат гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барки/Рунгкат — Ватанабе/Масабайаши. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Барки/Рунгкат и Ватанабе/Масабайаши сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Барки/Рунгкат, и Ватанабе/Масабайаши будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-618347-stavki-na-match-dzhonshule-ayavameys-prognoz-na-tennis-ot-04-11-22/