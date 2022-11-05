Прогноз на бой Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос) 05 ноября

«Михеил Сажиниани (Гру)» – «Абдулла Исаев (Рос)». 05.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Михеил Сажиниани (Гру) проведет 05-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Абдулла Исаев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Михеил Сажиниани (Гру) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Абдулла Исаев (Рос), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос):

победа Михеил Сажиниани (Гру) – 4.56, ничья – 60, победа Абдулла Исаев (Рос) – 1.19

Прогноз на матч Михеил Сажиниани (Гру) – Абдулла Исаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 4.56 и 1.19.

История личных встреч

На профессиональном ринге Михеил Сажиниани (Гру) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Михеил Сажиниани (Гру) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Михеил Сажиниани (Гру) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Михеил Сажиниани (Гру) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Михеил Сажиниани (Гру) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Абдулла Исаев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Абдулла Исаев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Абдулла Исаев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Абдулла Исаев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Абдулла Исаев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Михеил Сажиниани (Гру) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Михеил Сажиниани (Гру) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Михеил Сажиниани (Гру) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Михеил Сажиниани (Гру) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Михеил Сажиниани (Гру) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Абдулла Исаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Абдулла Исаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Абдулла Исаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Абдулла Исаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Абдулла Исаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Абдулла Исаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Абдулла Исаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Михеил Сажиниани (Гру) – Абдулла Исаев (Рос) 05.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Михеил Сажиниани (Гру) и Абдулла Исаев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Михеил Сажиниани (Гру) и Абдулла Исаев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Михеил Сажиниани (Гру) и Абдулла Исаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Михеил Сажиниани (Гру) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Абдулла Исаев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Михеил Сажиниани (Гру)

На самом деле Михеил Сажиниани (Гру) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Михеил Сажиниани (Гру) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Михеил Сажиниани (Гру) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Михеил Сажиниани (Гру) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Михеил Сажиниани (Гру) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Абдулла Исаев (Рос)

Последний раз Абдулла Исаев (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Абдулла Исаев (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Абдулла Исаев (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Абдулла Исаев (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Абдулла Исаев (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Абдулла Исаев (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Михеил Сажиниани (Гру) — Абдулла Исаев (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Михеил Сажиниани (Гру), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Михеил Сажиниани (Гру) сейчас находится на пике формы, так что Абдулла Исаев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Михеил Сажиниани (Гру).

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