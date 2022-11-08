Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (09 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) 09.11.2022

09.11.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт 49-е (жен) примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



Баскетболисты клубов Шарлотт 49-е (жен) и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) в 02:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 09.11.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Шарлотт 49-е (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Шарлотт 49-е (жен) также является лидером по количеству побед.



Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) состоится 09.11.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Шарлотт 49-е (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Шарлотт 49-е (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Шарлотт 49-е (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), запланированного на 09.11.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Шарлотт 49-е (жен) и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Шарлотт 49-е (жен).



Прогноз и ставка на матч Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) 09.11.2022

Шарлотт 49-е (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Шарлотт 49-е (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Шарлотт 49-е (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) пройдет 09.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт 49-е (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Шарлотт 49-е (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Шарлотт 49-е (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Шарлотт 49-е (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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