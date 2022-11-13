Прогноз на бой Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол) 13-го ноября 2022 года

«Павел Павлек (Пол)» – «Бартож Леско (Пол)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Павел Павлек (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:00 по московскому времени Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Павел Павлек (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол):

победа Павел Павлек (Пол) – 0, ничья – 0, победа Бартож Леско (Пол) – 0

Прогноз на матч Павел Павлек (Пол) – Бартож Леско (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го ноября :

Так как Павел Павлек (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Бартож Леско (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Павел Павлек (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Павел Павлек (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Павел Павлек (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Павел Павлек (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Павел Павлек (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Павел Павлек (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Павел Павлек (Пол) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Бартож Леско (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бартож Леско (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бартож Леско (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бартож Леско (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бартож Леско (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Павел Павлек (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Павел Павлек (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Павел Павлек (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Павел Павлек (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Бартож Леско (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бартож Леско (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бартож Леско (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бартож Леско (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бартож Леско (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бартож Леско (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Павел Павлек (Пол) – Бартож Леско (Пол) 13.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Павел Павлек (Пол) и Бартож Леско (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Павел Павлек (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бартож Леско (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Павел Павлек (Пол)

Несмотря на то, что Павел Павлек (Пол) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Павел Павлек (Пол) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Павел Павлек (Пол) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Павел Павлек (Пол) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Бартож Леско (Пол)

В своей карьере Бартож Леско (Пол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бартож Леско (Пол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бартож Леско (Пол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бартож Леско (Пол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Павел Павлек (Пол) — Бартож Леско (Пол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Павел Павлек (Пол) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Павел Павлек (Пол) легко справится с таким соперником, как Бартож Леско (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-590037-delaver-zhen-kolumbiya-layonz-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wncaa-11-11-22/

http://rockaluga.ru/cat4-805849-prognoz-na-boy-nik-boll-vel-hesus-ramires-rubio-mek/