Прогноз на бой Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел) 13.11.2022

«Матеуш Фиглак (Пол)» – «Джим Уоллхед (Вел)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13.11.2022 должен состояться бой Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел) пройдет 13.11.2022, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Матеуш Фиглак (Пол) имеет две победы нокаутом, а Джим Уоллхед (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел):

победа Матеуш Фиглак (Пол) – 1.36, ничья – 65, победа Джим Уоллхед (Вел) – 3.102

Прогноз на матч Матеуш Фиглак (Пол) – Джим Уоллхед (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.11.2022 :

По коэффициенту 1.36 ставить на то, что выиграет Матеуш Фиглак (Пол) не очень выгодно, а вот Джим Уоллхед (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.102.

История личных встреч

В свои 32 года Матеуш Фиглак (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Матеуш Фиглак (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Матеуш Фиглак (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Матеуш Фиглак (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Матеуш Фиглак (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джим Уоллхед (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джим Уоллхед (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джим Уоллхед (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джим Уоллхед (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джим Уоллхед (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Матеуш Фиглак (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Матеуш Фиглак (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Матеуш Фиглак (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Матеуш Фиглак (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Матеуш Фиглак (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джим Уоллхед (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джим Уоллхед (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джим Уоллхед (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джим Уоллхед (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джим Уоллхед (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Матеуш Фиглак (Пол) – Джим Уоллхед (Вел) 13.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Матеуш Фиглак (Пол) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джим Уоллхед (Вел).

Матеуш Фиглак (Пол)

Матеуш Фиглак (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Матеуш Фиглак (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Матеуш Фиглак (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Матеуш Фиглак (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Матеуш Фиглак (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джим Уоллхед (Вел)

Уже несколько лет Джим Уоллхед (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джим Уоллхед (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джим Уоллхед (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Матеуш Фиглак (Пол) — Джим Уоллхед (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.11.2022

В настоящее время Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Матеуш Фиглак (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Матеуш Фиглак (Пол) и Джим Уоллхед (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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