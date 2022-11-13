Прогноз на бой Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек) 13-го ноября 2022 года

«Карлос Бальдерас (США)» – «Эстебан Санчес (Мек)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13 ноября должен состояться бой Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Карлос Бальдерас (США) и Эстебан Санчес (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек) пройдет 13 ноября, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Карлос Бальдерас (США) имеет две победы нокаутом, а Эстебан Санчес (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек):

победа Карлос Бальдерас (США) – 0, ничья – 0, победа Эстебан Санчес (Мек) – 0

Прогноз на матч Карлос Бальдерас (США) – Эстебан Санчес (Мек) Бои, титульный бой, 13 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Карлос Бальдерас (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эстебан Санчес (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Карлос Бальдерас (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Карлос Бальдерас (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Карлос Бальдерас (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Карлос Бальдерас (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Карлос Бальдерас (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Карлос Бальдерас (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Карлос Бальдерас (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Эстебан Санчес (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эстебан Санчес (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эстебан Санчес (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эстебан Санчес (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эстебан Санчес (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Карлос Бальдерас (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Карлос Бальдерас (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Карлос Бальдерас (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Карлос Бальдерас (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Эстебан Санчес (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эстебан Санчес (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эстебан Санчес (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эстебан Санчес (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эстебан Санчес (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эстебан Санчес (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Карлос Бальдерас (США) – Эстебан Санчес (Мек) 13.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Карлос Бальдерас (США) и Эстебан Санчес (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Карлос Бальдерас (США) и Эстебан Санчес (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Карлос Бальдерас (США) и Эстебан Санчес (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Карлос Бальдерас (США) и Эстебан Санчес (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Карлос Бальдерас (США) будет намного сильнее, чем Эстебан Санчес (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эстебан Санчес (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Карлос Бальдерас (США)

На самом деле Карлос Бальдерас (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Карлос Бальдерас (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Карлос Бальдерас (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Карлос Бальдерас (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Карлос Бальдерас (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Эстебан Санчес (Мек)

На сегодняшний день Эстебан Санчес (Мек) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эстебан Санчес (Мек) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эстебан Санчес (Мек) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эстебан Санчес (Мек) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Карлос Бальдерас (США) — Эстебан Санчес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 ноября

Несмотря на то, что Карлос Бальдерас (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Эстебан Санчес (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Карлос Бальдерас (США) является очевидным фаворитом, ведь Эстебан Санчес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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