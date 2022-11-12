Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) (13 ноября), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) (13 ноября), ставки и коэффициенты

13 ноября в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik).



В 12:05 по Москве болельщики баскетбольных клубов Торонто Рэпторс (blaylockk) и Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 13 ноября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), запланированное на 13 ноября. Поставить на матч можно будет до 12:05 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) была еще пять лет назад.

Торонто Рэпторс (blaylockk)

Летом баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

Президент баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Торонто Рэпторс (blaylockk)» — «Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 13 ноября. На этот раз соперником хозяев будет Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), так что в 12:05 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) (13 ноября), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (blaylockk)

Сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Торонто Рэпторс (blaylockk) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13 ноября, и в его рамках состоится поединок Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (blaylockk) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (blaylockk) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (blaylockk) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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