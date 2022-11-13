Прогноз на бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) 13.11.2022

«Флойд Мейвезер (США)» – «Оладжиде Олатуньджи (Вел)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го ноября 2022 года состоится интересный поединок Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Флойд Мейвезер (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Оладжиде Олатуньджи (Вел), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел):

победа Флойд Мейвезер (США) – 1.035, ничья – 37, победа Оладжиде Олатуньджи (Вел) – 11

Прогноз на матч Флойд Мейвезер (США) – Оладжиде Олатуньджи (Вел) Бои, титульный бой, 13-го ноября 2022 года :

Так как Флойд Мейвезер (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.035. В то же время Оладжиде Олатуньджи (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 11.

История личных встреч

На профессиональном ринге Флойд Мейвезер (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Флойд Мейвезер (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Флойд Мейвезер (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Флойд Мейвезер (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Флойд Мейвезер (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Оладжиде Олатуньджи (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Оладжиде Олатуньджи (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Оладжиде Олатуньджи (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Оладжиде Олатуньджи (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Оладжиде Олатуньджи (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Флойд Мейвезер (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Флойд Мейвезер (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Флойд Мейвезер (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Флойд Мейвезер (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Флойд Мейвезер (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Флойд Мейвезер (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Оладжиде Олатуньджи (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Оладжиде Олатуньджи (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Оладжиде Олатуньджи (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Оладжиде Олатуньджи (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Оладжиде Олатуньджи (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Флойд Мейвезер (США) – Оладжиде Олатуньджи (Вел) 13.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Флойд Мейвезер (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Оладжиде Олатуньджи (Вел).

Флойд Мейвезер (США)

Флойд Мейвезер (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Флойд Мейвезер (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Флойд Мейвезер (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Флойд Мейвезер (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Флойд Мейвезер (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Оладжиде Олатуньджи (Вел)

На сегодняшний день Оладжиде Олатуньджи (Вел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Оладжиде Олатуньджи (Вел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Оладжиде Олатуньджи (Вел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Оладжиде Олатуньджи (Вел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го ноября 2022 года

Так как Флойд Мейвезер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Оладжиде Олатуньджи (Вел).

Статистика и личные встречи

Так как Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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