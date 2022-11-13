Прогноз Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен) (13-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (13.11.22)

13 ноября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) примет соперника по национальному первенству Алкорн Стейт Брейвз (жен).



13 ноября состоится баскетбольный матч Иллинойс Файтинг Иллини (жен) – Алкорн Стейт Брейвз (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 23:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) намерены 13 ноября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Алкорн Стейт Брейвз (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 23:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Иллинойс Файтинг Иллини (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Иллинойс Файтинг Иллини (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Иллинойс Файтинг Иллини (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Алкорн Стейт Брейвз (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Алкорн Стейт Брейвз (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Иллинойс Файтинг Иллини (жен)» — «Алкорн Стейт Брейвз (жен)»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) пообещал, что 13 ноября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 23:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Алкорн Стейт Брейвз (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен). Прогноз, ставки на матч(13.11.22)

Иллинойс Файтинг Иллини (жен)

В последние годы Иллинойс Файтинг Иллини (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Алкорн Стейт Брейвз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Алкорн Стейт Брейвз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13 ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Иллинойс Файтинг Иллини (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Алкорн Стейт Брейвз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иллинойс Файтинг Иллини (жен) — Алкорн Стейт Брейвз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Алкорн Стейт Брейвз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Алкорн Стейт Брейвз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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