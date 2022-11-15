Прогноз на бой Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил) 17-го ноября

«Лудумо Ламати (ЮАР)» – «Марк Антони Гелардо (Фил)». 17.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17.11.2022 состоится интересный поединок Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 22:00 по московскому времени Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17.11.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Лудумо Ламати (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил):

победа Лудумо Ламати (ЮАР) – 1.08, ничья – 21, победа Марк Антони Гелардо (Фил) – 9.5

Прогноз на матч Лудумо Ламати (ЮАР) – Марк Антони Гелардо (Фил) Бои, титульный бой, 17.11.2022 :

По коэффициенту 1.08 ставить на то, что выиграет Лудумо Ламати (ЮАР) не очень выгодно, а вот Марк Антони Гелардо (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 9.5.

История личных встреч

На данный момент Лудумо Ламати (ЮАР) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лудумо Ламати (ЮАР) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лудумо Ламати (ЮАР) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лудумо Ламати (ЮАР) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Марк Антони Гелардо (Фил) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Марк Антони Гелардо (Фил) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Марк Антони Гелардо (Фил) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Марк Антони Гелардо (Фил) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Марк Антони Гелардо (Фил) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Лудумо Ламати (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лудумо Ламати (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лудумо Ламати (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лудумо Ламати (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лудумо Ламати (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лудумо Ламати (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Марк Антони Гелардо (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марк Антони Гелардо (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марк Антони Гелардо (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марк Антони Гелардо (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лудумо Ламати (ЮАР) – Марк Антони Гелардо (Фил) 17.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лудумо Ламати (ЮАР) и Марк Антони Гелардо (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Марк Антони Гелардо (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лудумо Ламати (ЮАР)

Как бы Лудумо Ламати (ЮАР) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Лудумо Ламати (ЮАР) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Лудумо Ламати (ЮАР) дрался на ринге только с представителями своей страны. Лудумо Ламати (ЮАР) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Лудумо Ламати (ЮАР) совершенно не работает над собственной защитой.

Марк Антони Гелардо (Фил)

Марк Антони Гелардо (Фил) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Марк Антони Гелардо (Фил) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Марк Антони Гелардо (Фил) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Марк Антони Гелардо (Фил) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Марк Антони Гелардо (Фил) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 17.11.2022

На титульный бой Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Лудумо Ламати (ЮАР) — Марк Антони Гелардо (Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лудумо Ламати (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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