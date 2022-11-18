Прогноз на бой Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра) 18-го ноября 2022 года

«Венер Галиев (Рос)» – «Денис Силва (Бра)». 18.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18.11.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра). На ринге его участники появятся в 19:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Венер Галиев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 19:15 по московскому времени Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18.11.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Венер Галиев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра):

победа Венер Галиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Денис Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Венер Галиев (Рос) – Денис Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.11.2022 :

Так как Венер Галиев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Денис Силва (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Венер Галиев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Венер Галиев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Венер Галиев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Венер Галиев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Венер Галиев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Венер Галиев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Денис Силва (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Денис Силва (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Денис Силва (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Денис Силва (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Денис Силва (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Венер Галиев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Венер Галиев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Венер Галиев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Венер Галиев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Венер Галиев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Венер Галиев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Денис Силва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Денис Силва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Денис Силва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Денис Силва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Денис Силва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Венер Галиев (Рос) – Денис Силва (Бра) 18.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Венер Галиев (Рос) и Денис Силва (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Венер Галиев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Денис Силва (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Венер Галиев (Рос).

Титульный бой Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Денис Силва (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Венер Галиев (Рос)

В своей профессиональной карьере Венер Галиев (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Венер Галиев (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Венер Галиев (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Венер Галиев (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Венер Галиев (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Денис Силва (Бра)

В данный момент Денис Силва (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Денис Силва (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Денис Силва (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Денис Силва (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.11.2022

На титульный бой Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Венер Галиев (Рос) — Денис Силва (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Венер Галиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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