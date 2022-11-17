Прогноз на бой Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол) 18-го ноября

«Станислав Гибадло (Пол)» – «Томаш Новицки (Пол)». 18.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол). На ринге его участники появятся в 23:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Станислав Гибадло (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 18 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 23:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол):

победа Станислав Гибадло (Пол) – 0, ничья – 0, победа Томаш Новицки (Пол) – 0

Прогноз на матч Станислав Гибадло (Пол) – Томаш Новицки (Пол) Бои, титульный бой, 18 ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Станислав Гибадло (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Томаш Новицки (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Станислав Гибадло (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Станислав Гибадло (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Станислав Гибадло (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Станислав Гибадло (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Станислав Гибадло (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Станислав Гибадло (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Станислав Гибадло (Пол) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Томаш Новицки (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Томаш Новицки (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Томаш Новицки (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Томаш Новицки (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Томаш Новицки (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Станислав Гибадло (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Станислав Гибадло (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Станислав Гибадло (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Станислав Гибадло (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Станислав Гибадло (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Станислав Гибадло (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Томаш Новицки (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Томаш Новицки (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Томаш Новицки (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Томаш Новицки (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Станислав Гибадло (Пол) – Томаш Новицки (Пол) 18.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Станислав Гибадло (Пол) и Томаш Новицки (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Станислав Гибадло (Пол) и Томаш Новицки (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Станислав Гибадло (Пол) и Томаш Новицки (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Станислав Гибадло (Пол) и Томаш Новицки (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Станислав Гибадло (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Томаш Новицки (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Томаш Новицки (Пол).

Станислав Гибадло (Пол)

Хотя Станислав Гибадло (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Станислав Гибадло (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Станислав Гибадло (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Станислав Гибадло (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Станислав Гибадло (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Томаш Новицки (Пол)

Сейчас Томаш Новицки (Пол) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Томаш Новицки (Пол) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Томаш Новицки (Пол) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Томаш Новицки (Пол) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Томаш Новицки (Пол) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 ноября

Несмотря на то, что Станислав Гибадло (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Томаш Новицки (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Станислав Гибадло (Пол) — Томаш Новицки (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Станислав Гибадло (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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