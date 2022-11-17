Прогноз Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.11.22)

17 ноября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эспиноса Гамарра/Ямачкин , а противостоять в этом поединке будет Монрой/Торрес Мурсия.



Эспиноса Гамарра/Ямачкин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17 ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Монрой/Торрес Мурсия. По Москве данный поединок начнется в 23:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Монрой/Торрес Мурсия, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия:

Эспиноса Гамарра/Ямачкин имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Монрой/Торрес Мурсия. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Эспиноса Гамарра/Ямачкин имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Эспиноса Гамарра/Ямачкин

Эспиноса Гамарра/Ямачкин, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Эспиноса Гамарра/Ямачкин может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Эспиноса Гамарра/Ямачкин входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Эспиноса Гамарра/Ямачкин еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Эспиноса Гамарра/Ямачкин сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Монрой/Торрес Мурсия

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Монрой/Торрес Мурсия имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Монрой/Торрес Мурсия демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Монрой/Торрес Мурсия не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Монрой/Торрес Мурсия не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия 17 ноября

Эспиноса Гамарра/Ямачкин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Эспиноса Гамарра/Ямачкин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Эспиноса Гамарра/Ямачкин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Эспиноса Гамарра/Ямачкин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Эспиноса Гамарра/Ямачкин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Эспиноса Гамарра/Ямачкин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Эспиноса Гамарра/Ямачкин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Эспиноса Гамарра/Ямачкин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Монрой/Торрес Мурсия

На этом турнире Монрой/Торрес Мурсия играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Монрой/Торрес Мурсия какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Монрой/Торрес Мурсия уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Монрой/Торрес Мурсия много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Монрой/Торрес Мурсия сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Монрой/Торрес Мурсия не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Эспиноса Гамарра/Ямачкин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Монрой/Торрес Мурсия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Эспиноса Гамарра/Ямачкин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эспиноса Гамарра/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Эспиноса Гамарра/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Эспиноса Гамарра/Ямачкин, и Монрой/Торрес Мурсия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-592751-aubane-droget-yana-fett-prognoz-professionala-17-11-22/