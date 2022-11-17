Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball). Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball) (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball) (17 ноября), ставки и коэффициенты

17 ноября в 14:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) примет соперника по национальному первенству Кливленд Кавальерс (panteraxball).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) – Кливленд Кавальерс (panteraxball), запланированный на 17 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 14:25 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball):

В 14:25 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) и Кливленд Кавальерс (panteraxball). Организаторы турнира собираются провести данную игру 17 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (panteraxball). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Кливленд Кавальерс (panteraxball)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (panteraxball) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball), запланированного на 17 ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:25 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) и Кливленд Кавальерс (panteraxball) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik).



Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball). Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Кливленд Кавальерс (panteraxball)

Два года назад баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17 ноября сыграет матч против БК Кливленд Кавальерс (panteraxball). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:25 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball): снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Кливленд Кавальерс (panteraxball). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (panteraxball) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кливленд Кавальерс (panteraxball) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-592767-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-cibona-shibenka-17-11-22/