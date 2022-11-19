Прогноз на бой Брэд Стрэнд (Вел) — Дарвин Мартинес (Ник) 19.11.2022

«Брэд Стрэнд (Вел)» – «Дарвин Мартинес (Ник)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Брэд Стрэнд (Вел) — Дарвин Мартинес (Ник) на 19 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Брэд Стрэнд (Вел) и Дарвин Мартинес (Ник) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Сейчас Брэд Стрэнд (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дарвин Мартинес (Ник), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэд Стрэнд (Вел) — Дарвин Мартинес (Ник):

победа Брэд Стрэнд (Вел) – 1.02, ничья – 58, победа Дарвин Мартинес (Ник) – 20

Прогноз на матч Брэд Стрэнд (Вел) – Дарвин Мартинес (Ник) Бои, титульный бой, 19 ноября :

Так как Брэд Стрэнд (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.02. В то же время Дарвин Мартинес (Ник) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 20.

История личных встреч

На данный момент Брэд Стрэнд (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Брэд Стрэнд (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Брэд Стрэнд (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Брэд Стрэнд (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Дарвин Мартинес (Ник) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дарвин Мартинес (Ник) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дарвин Мартинес (Ник) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дарвин Мартинес (Ник) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дарвин Мартинес (Ник) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Брэд Стрэнд (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Брэд Стрэнд (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Брэд Стрэнд (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Брэд Стрэнд (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Дарвин Мартинес (Ник) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дарвин Мартинес (Ник) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дарвин Мартинес (Ник) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дарвин Мартинес (Ник) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дарвин Мартинес (Ник) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Брэд Стрэнд (Вел) – Дарвин Мартинес (Ник) 19.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Брэд Стрэнд (Вел) и Дарвин Мартинес (Ник) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Брэд Стрэнд (Вел) и Дарвин Мартинес (Ник) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Брэд Стрэнд (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дарвин Мартинес (Ник) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брэд Стрэнд (Вел) легко справится с таким соперником, как Дарвин Мартинес (Ник). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Брэд Стрэнд (Вел) в данный момент сильнее, нежели Дарвин Мартинес (Ник), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Брэд Стрэнд (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Брэд Стрэнд (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Брэд Стрэнд (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Брэд Стрэнд (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Брэд Стрэнд (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Брэд Стрэнд (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дарвин Мартинес (Ник)

Прошлый бой Дарвин Мартинес (Ник) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Дарвин Мартинес (Ник) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Дарвин Мартинес (Ник) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Дарвин Мартинес (Ник) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Брэд Стрэнд (Вел) — Дарвин Мартинес (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 19 ноября

Никто не сомневается, что Брэд Стрэнд (Вел) намного сильнее, чем Дарвин Мартинес (Ник), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Брэд Стрэнд (Вел) и Дарвин Мартинес (Ник), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Брэд Стрэнд (Вел) выиграет с помощью нокаута.

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