Прогноз Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова (19-го ноября), ставки и коэффициенты

Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.11.22)

19-го ноября в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виктор Лилов , а противостоять в этом поединке будет Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова.



Судья теннисного матча Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова должен дать знак о старте игры в 19:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Виктор Лилов имеет четыре победы, то Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова:

Виктор Лилов имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Виктор Лилов имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Виктор Лилов

Пока Виктор Лилов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Виктор Лилов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Виктор Лилов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Виктор Лилов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Виктор Лилов» — «Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.22)

Виктор Лилов

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Виктор Лилов выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Виктор Лилов всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Виктор Лилов уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Виктор Лилов занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Виктор Лилов больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Виктор Лилов имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова

Несмотря на свой молодой возраст, Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова проводит второй или третий матч. А вот Виктор Лилов как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Виктор Лилов, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Виктор Лилов без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Виктор Лилов вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виктор Лилов — Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Виктор Лилов и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Виктор Лилов и для Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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