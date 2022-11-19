Прогноз РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен) (19-го ноября), ставки и коэффициенты

РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен). Прогноз, ставки на матч (19.11.22)

19.11.2022 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб РМБ Брешия (жен) примет соперника по национальному первенству Сан Мартино ди Лупари (жен).



Баскетбольный поединок РМБ Брешия (жен) – Сан Мартино ди Лупари (жен) пройдет в рамках престижного турнира 19.11.2022, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба РМБ Брешия (жен).



РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сан Мартино ди Лупари (жен). Данный поединок будет сыгран 19.11.2022, а по московскому времени его начало состоится в 22:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сан Мартино ди Лупари (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

РМБ Брешия (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба РМБ Брешия (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах РМБ Брешия (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сан Мартино ди Лупари (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сан Мартино ди Лупари (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 19.11.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.22)

РМБ Брешия (жен)

Сейчас баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу РМБ Брешия (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сан Мартино ди Лупари (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен) пройдет 19.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях РМБ Брешия (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба РМБ Брешия (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Сан Мартино ди Лупари (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан Мартино ди Лупари (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ РМБ Брешия (жен) — Сан Мартино ди Лупари (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба РМБ Брешия (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб РМБ Брешия (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба РМБ Брешия (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Сан Мартино ди Лупари (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан Мартино ди Лупари (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-626117-prognoz-na-match-neftyanik-fakel-novyy-urengoy-20-11-22/