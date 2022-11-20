Прогноз на бой Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг) 20.11.2022

«Адам Дарби (Ирл)» – «Муш Аслани (Анг)». 20.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Адам Дарби (Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг) пройдет 20-го ноября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Адам Дарби (Ирл) имеет две победы нокаутом, а Муш Аслани (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг):

победа Адам Дарби (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Муш Аслани (Анг) – 0

Прогноз на матч Адам Дарби (Ирл) – Муш Аслани (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го ноября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Адам Дарби (Ирл) не очень выгодно, а вот Муш Аслани (Анг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Адам Дарби (Ирл) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Адам Дарби (Ирл) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Адам Дарби (Ирл) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Адам Дарби (Ирл) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Адам Дарби (Ирл) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Муш Аслани (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Муш Аслани (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Муш Аслани (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Муш Аслани (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Муш Аслани (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Адам Дарби (Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Адам Дарби (Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Адам Дарби (Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Адам Дарби (Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Адам Дарби (Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Адам Дарби (Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Муш Аслани (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Муш Аслани (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Муш Аслани (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Муш Аслани (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Муш Аслани (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Муш Аслани (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Муш Аслани (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Адам Дарби (Ирл) – Муш Аслани (Анг) 20.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Адам Дарби (Ирл) будет намного сильнее, чем Муш Аслани (Анг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Муш Аслани (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Адам Дарби (Ирл)

Несмотря на то, что Адам Дарби (Ирл) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Адам Дарби (Ирл) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Адам Дарби (Ирл) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Адам Дарби (Ирл) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Муш Аслани (Анг)

Муш Аслани (Анг) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Муш Аслани (Анг) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Муш Аслани (Анг) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Муш Аслани (Анг) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Муш Аслани (Анг) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Адам Дарби (Ирл) — Муш Аслани (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го ноября 2022 года

Никто не сомневается, что Адам Дарби (Ирл) намного сильнее, чем Муш Аслани (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Адам Дарби (Ирл) и Муш Аслани (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Адам Дарби (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

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