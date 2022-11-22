Прогноз на бой Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра) 25 ноября

«Лазаро Маскареньяс (Бра)» – «Жоао Оливейра (Бра)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лазаро Маскареньяс (Бра) проведет 25-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Жоао Оливейра (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 25-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 00:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра):

победа Лазаро Маскареньяс (Бра) – 0, ничья – 0, победа Жоао Оливейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Лазаро Маскареньяс (Бра) – Жоао Оливейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го ноября :

Так как Лазаро Маскареньяс (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Жоао Оливейра (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лазаро Маскареньяс (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лазаро Маскареньяс (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лазаро Маскареньяс (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лазаро Маскареньяс (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лазаро Маскареньяс (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Жоао Оливейра (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жоао Оливейра (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жоао Оливейра (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жоао Оливейра (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жоао Оливейра (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Лазаро Маскареньяс (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лазаро Маскареньяс (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лазаро Маскареньяс (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лазаро Маскареньяс (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лазаро Маскареньяс (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лазаро Маскареньяс (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Жоао Оливейра (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Жоао Оливейра (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Жоао Оливейра (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Жоао Оливейра (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Жоао Оливейра (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лазаро Маскареньяс (Бра) – Жоао Оливейра (Бра) 25.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лазаро Маскареньяс (Бра) и Жоао Оливейра (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лазаро Маскареньяс (Бра) и Жоао Оливейра (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лазаро Маскареньяс (Бра) и Жоао Оливейра (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лазаро Маскареньяс (Бра) и Жоао Оливейра (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лазаро Маскареньяс (Бра) будет намного сильнее, чем Жоао Оливейра (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лазаро Маскареньяс (Бра) и Жоао Оливейра (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Жоао Оливейра (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лазаро Маскареньяс (Бра)

Несмотря на то, что Лазаро Маскареньяс (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Лазаро Маскареньяс (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Лазаро Маскареньяс (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Лазаро Маскареньяс (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Жоао Оливейра (Бра)

Жоао Оливейра (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Жоао Оливейра (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Жоао Оливейра (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Жоао Оливейра (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Жоао Оливейра (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Лазаро Маскареньяс (Бра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Лазаро Маскареньяс (Бра) — Жоао Оливейра (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лазаро Маскареньяс (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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