Прогноз Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез (24-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.11.22)

24 ноября в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Верне/Укаэгбу , а противостоять в этом поединке будет Нгунуэ/Хинохоса Гомез.



24 ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Верне/Укаэгбу может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез:

До 24 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:30 по МСК.

Верне/Укаэгбу

В этом сезоне Верне/Укаэгбу показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Верне/Укаэгбу играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Верне/Укаэгбу умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Верне/Укаэгбу и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Верне/Укаэгбу будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Верне/Укаэгбу чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Нгунуэ/Хинохоса Гомез

Нгунуэ/Хинохоса Гомез имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Нгунуэ/Хинохоса Гомез уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Нгунуэ/Хинохоса Гомез умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Нгунуэ/Хинохоса Гомез обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Нгунуэ/Хинохоса Гомез проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Верне/Укаэгбу» — «Нгунуэ/Хинохоса Гомез»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез (24 ноября), ставки и коэффициенты

Верне/Укаэгбу

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Верне/Укаэгбу проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Верне/Укаэгбу в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Верне/Укаэгбу больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Верне/Укаэгбу уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Нгунуэ/Хинохоса Гомез

На этом турнире Нгунуэ/Хинохоса Гомез играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Нгунуэ/Хинохоса Гомез какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Нгунуэ/Хинохоса Гомез уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Нгунуэ/Хинохоса Гомез много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Нгунуэ/Хинохоса Гомез сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Нгунуэ/Хинохоса Гомез не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез: кто пройдет в следующий раунд?

Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Верне/Укаэгбу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нгунуэ/Хинохоса Гомез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Верне/Укаэгбу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нгунуэ/Хинохоса Гомез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Верне/Укаэгбу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нгунуэ/Хинохоса Гомез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Верне/Укаэгбу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Верне/Укаэгбу — Нгунуэ/Хинохоса Гомез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Верне/Укаэгбу и Нгунуэ/Хинохоса Гомез, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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