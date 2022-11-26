Прогноз на бой Стиви Рей (Шот) — Оливер Обин-Мерсье (Кан) 26-го ноября

«Стиви Рей (Шот)» – «Оливер Обин-Мерсье (Кан)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Стиви Рей (Шот) — Оливер Обин-Мерсье (Кан). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Стиви Рей (Шот) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:00 по московскому времени Стиви Рей (Шот) и Оливер Обин-Мерсье (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Стиви Рей (Шот) и Оливер Обин-Мерсье (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Стиви Рей (Шот).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стиви Рей (Шот) — Оливер Обин-Мерсье (Кан):

победа Стиви Рей (Шот) – 0, ничья – 0, победа Оливер Обин-Мерсье (Кан) – 0

Прогноз на матч Стиви Рей (Шот) – Оливер Обин-Мерсье (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Стиви Рей (Шот) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Оливер Обин-Мерсье (Кан) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Стиви Рей (Шот) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Стиви Рей (Шот) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Стиви Рей (Шот) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Стиви Рей (Шот) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Стиви Рей (Шот) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Оливер Обин-Мерсье (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Оливер Обин-Мерсье (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Оливер Обин-Мерсье (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Оливер Обин-Мерсье (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Оливер Обин-Мерсье (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Стиви Рей (Шот) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Стиви Рей (Шот) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Стиви Рей (Шот) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Стиви Рей (Шот) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Оливер Обин-Мерсье (Кан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Оливер Обин-Мерсье (Кан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Оливер Обин-Мерсье (Кан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Оливер Обин-Мерсье (Кан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Оливер Обин-Мерсье (Кан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Оливер Обин-Мерсье (Кан) должен задуматься о своей обороне.

Стиви Рей (Шот) – Оливер Обин-Мерсье (Кан) 26.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Стиви Рей (Шот) и Оливер Обин-Мерсье (Кан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Стиви Рей (Шот) и Оливер Обин-Мерсье (Кан) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Стиви Рей (Шот) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Оливер Обин-Мерсье (Кан) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Стиви Рей (Шот) будет намного сильнее, чем Оливер Обин-Мерсье (Кан), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Стиви Рей (Шот) и Оливер Обин-Мерсье (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Оливер Обин-Мерсье (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Стиви Рей (Шот)

Несмотря на то, что Стиви Рей (Шот) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Стиви Рей (Шот) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Стиви Рей (Шот) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Стиви Рей (Шот) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Оливер Обин-Мерсье (Кан)

Последний раз Оливер Обин-Мерсье (Кан) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Оливер Обин-Мерсье (Кан) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Оливер Обин-Мерсье (Кан) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Оливер Обин-Мерсье (Кан) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Оливер Обин-Мерсье (Кан)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Оливер Обин-Мерсье (Кан) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Стиви Рей (Шот) — Оливер Обин-Мерсье (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го ноября

Никто не сомневается, что Стиви Рей (Шот) намного сильнее, чем Оливер Обин-Мерсье (Кан), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Стиви Рей (Шот) — Оливер Обин-Мерсье (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Оливер Обин-Мерсье (Кан) выиграет нокаутом.

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