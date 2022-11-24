Прогноз Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки (25 ноября), ставки и коэффициенты

Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (25.11.22)

25-го ноября 2022 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Юн-Сон Чон , а противостоять в этом поединке будет Ёсуке Ватануки.



25-го ноября 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 06:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25-го ноября 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Юн-Сон Чон имеет на своем счету три победы, Ёсуке Ватануки может похвастаться четырьмя.

Юн-Сон Чон

В этом сезоне Юн-Сон Чон имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Юн-Сон Чон может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Юн-Сон Чон еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Ёсуке Ватануки

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ёсуке Ватануки на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ёсуке Ватануки демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ёсуке Ватануки имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ёсуке Ватануки намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ёсуке Ватануки не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ёсуке Ватануки будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ёсуке Ватануки и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ёсуке Ватануки умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Юн-Сон Чон» — «Ёсуке Ватануки»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.22)

Юн-Сон Чон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Юн-Сон Чон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Юн-Сон Чон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Юн-Сон Чон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Юн-Сон Чон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Юн-Сон Чон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Юн-Сон Чон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Юн-Сон Чон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ёсуке Ватануки

Ёсуке Ватануки лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ёсуке Ватануки играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ёсуке Ватануки начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ёсуке Ватануки выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ёсуке Ватануки сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Юн-Сон Чон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ёсуке Ватануки в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Юн-Сон Чон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ёсуке Ватануки сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Юн-Сон Чон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юн-Сон Чон — Ёсуке Ватануки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Юн-Сон Чон и Ёсуке Ватануки проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-628397-prognoz-na-match-dzhilong-koreya-pert-hit-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-24-11-22/