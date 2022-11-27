Прогноз на бой Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник) 27-го ноября 2022 года

«Натан Родригес (США)» – «Джерсон Ортис (Ник)». 27.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Натан Родригес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 27-го ноября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник):

победа Натан Родригес (США) – 1.02, ничья – 43, победа Джерсон Ортис (Ник) – 23

Прогноз на матч Натан Родригес (США) – Джерсон Ортис (Ник) Бои, титульный бой, 27-го ноября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 1.02 окажутся выигрышными, если Натан Родригес (США) станет победителем боя. Если выиграет Джерсон Ортис (Ник), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 23.

История личных встреч

Натан Родригес (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Натан Родригес (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Натан Родригес (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Натан Родригес (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Натан Родригес (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Натан Родригес (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Натан Родригес (США) может и не устоять на ногах.

Джерсон Ортис (Ник) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джерсон Ортис (Ник) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джерсон Ортис (Ник), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джерсон Ортис (Ник) должен быть в хорошей физической форме. Джерсон Ортис (Ник) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Натан Родригес (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Натан Родригес (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Натан Родригес (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Натан Родригес (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Натан Родригес (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Натан Родригес (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джерсон Ортис (Ник) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джерсон Ортис (Ник) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джерсон Ортис (Ник) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джерсон Ортис (Ник) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джерсон Ортис (Ник) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джерсон Ортис (Ник) должен задуматься о своей обороне.

Натан Родригес (США) – Джерсон Ортис (Ник) 27.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Натан Родригес (США) и Джерсон Ортис (Ник), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Натан Родригес (США) и Джерсон Ортис (Ник). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Натан Родригес (США) и Джерсон Ортис (Ник) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Натан Родригес (США) и Джерсон Ортис (Ник) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Натан Родригес (США) сейчас находится на пике формы, так что Джерсон Ортис (Ник) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Натан Родригес (США).

На чемпионский бой Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джерсон Ортис (Ник), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Натан Родригес (США)

Хотя Натан Родригес (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Натан Родригес (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Натан Родригес (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Натан Родригес (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Натан Родригес (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джерсон Ортис (Ник)

Никаких высот Джерсон Ортис (Ник) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джерсон Ортис (Ник) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джерсон Ортис (Ник) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джерсон Ортис (Ник) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го ноября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Натан Родригес (США) — Джерсон Ортис (Ник) собираются ставить на то, что сильнее будет Натан Родригес (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Натан Родригес (США) легко справится с таким соперником, как Джерсон Ортис (Ник). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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