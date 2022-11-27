Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ): гости способны удивить фаворита

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) (27 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) 27.11.2022

27.11.2022 в 00:04 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (OREZ).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) – Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) запланирован только на 27.11.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:04 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) намерены 27.11.2022 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (OREZ). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 00:04 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER)

Пока баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Голден Стэйт Уорриорз (OREZ)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) собираются 27.11.2022 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Голден Стэйт Уорриорз (OREZ). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:04 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) 27.11.2022

Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Голден Стэйт Уорриорз (OREZ)

Два года назад баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) пройдет 27.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:04 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) — Голден Стэйт Уорриорз (OREZ). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (BULLDOZER) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (OREZ) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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