Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(30.11.22)

Прогноз Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (30.11.2022), ставки и коэффициенты

Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (30 ноября), ставки и коэффициенты

30 ноября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточная Каролина Пайрэтс примет соперника по национальному первенству Южная Каролина Стэйт Буллдогз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 30 ноября предстоит поединок против БК Южная Каролина Стэйт Буллдогз. По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Восточная Каролина Пайрэтс и Южная Каролина Стэйт Буллдогз собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 30 ноября. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Восточная Каролина Пайрэтс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Восточная Каролина Пайрэтс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Южная Каролина Стэйт Буллдогз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Южная Каролина Стэйт Буллдогз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Восточная Каролина Пайрэтс» — «Южная Каролина Стэйт Буллдогз»: прогноз автора

На 30 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз удалось одержать победу у себя дома.



Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(30.11.22)

Восточная Каролина Пайрэтс

В последние годы Восточная Каролина Пайрэтс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Восточная Каролина Пайрэтс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Южная Каролина Стэйт Буллдогз

После того, как баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 30 ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточная Каролина Пайрэтс — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Восточная Каролина Пайрэтс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-630745-segodnya-match-madarashchepelev-moro-kanasroka-batalya-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-11-22/