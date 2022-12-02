Прогноз на бой Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл) 02-го декабря 2022 года

«Навид Зангане (Ирн)» – «Дарио Синагога (Ирл)». 02.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02 декабря должен состояться бой Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Навид Зангане (Ирн) и Дарио Синагога (Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 02 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл). По Москве начало данного поединка будет в 07:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл):

победа Навид Зангане (Ирн) – 2.192, ничья – 50, победа Дарио Синагога (Ирл) – 1.67

Прогноз на матч Навид Зангане (Ирн) – Дарио Синагога (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 декабря :

Букмекерские конторы на бой Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.192 и 1.67.

История личных встреч

На профессиональном ринге Навид Зангане (Ирн) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Навид Зангане (Ирн) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Навид Зангане (Ирн) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Навид Зангане (Ирн) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Навид Зангане (Ирн) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Дарио Синагога (Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дарио Синагога (Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дарио Синагога (Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дарио Синагога (Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дарио Синагога (Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Навид Зангане (Ирн) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Навид Зангане (Ирн) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Навид Зангане (Ирн) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Навид Зангане (Ирн) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Навид Зангане (Ирн) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Дарио Синагога (Ирл) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дарио Синагога (Ирл) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дарио Синагога (Ирл) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дарио Синагога (Ирл) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дарио Синагога (Ирл) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дарио Синагога (Ирл) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дарио Синагога (Ирл) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Навид Зангане (Ирн) – Дарио Синагога (Ирл) 02.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Навид Зангане (Ирн) и Дарио Синагога (Ирл) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Навид Зангане (Ирн) и Дарио Синагога (Ирл). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Навид Зангане (Ирн) и Дарио Синагога (Ирл) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Навид Зангане (Ирн) и Дарио Синагога (Ирл) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Навид Зангане (Ирн) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дарио Синагога (Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Навид Зангане (Ирн)

На самом деле Навид Зангане (Ирн) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Навид Зангане (Ирн) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Навид Зангане (Ирн) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Навид Зангане (Ирн) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Навид Зангане (Ирн) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Дарио Синагога (Ирл)

Последний раз Дарио Синагога (Ирл) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Дарио Синагога (Ирл) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Дарио Синагога (Ирл) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Дарио Синагога (Ирл) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Дарио Синагога (Ирл)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Дарио Синагога (Ирл) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Навид Зангане (Ирн) — Дарио Синагога (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 декабря

Несмотря на то, что Навид Зангане (Ирн) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Дарио Синагога (Ирл) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Навид Зангане (Ирн) будет намного сильнее, чем Дарио Синагога (Ирл), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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