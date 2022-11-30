Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Прогноз Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) (01 декабря), ставки и коэффициенты

Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) (01 декабря), ставки и коэффициенты

01 декабря в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) примет соперника по национальному первенству Фейрлей Дикинсон Найтс (жен).



01 декабря состоится баскетбольный матч Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) – Фейрлей Дикинсон Найтс (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен):

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) и Фейрлей Дикинсон Найтс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Фейрлей Дикинсон Найтс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Фейрлей Дикинсон Найтс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен)» — «Фейрлей Дикинсон Найтс (жен)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен), который организаторы собираются провести 01 декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен).



Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Фейрлей Дикинсон Найтс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01 декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) — Фейрлей Дикинсон Найтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Фейрлей Дикинсон Найтс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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