Прогноз на бой Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) — Уиллем Смит (ЮАР) 01.12.2022

«Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР)» – «Уиллем Смит (ЮАР)». 01.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01.12.2022 состоится интересный поединок Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) — Уиллем Смит (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Уиллем Смит (ЮАР), так что вряд ли в 16:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) — Уиллем Смит (ЮАР):

победа Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Уиллем Смит (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) – Уиллем Смит (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.12.2022 :

Так как Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Уиллем Смит (ЮАР) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Уиллем Смит (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Уиллем Смит (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Уиллем Смит (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Уиллем Смит (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Уиллем Смит (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Уиллем Смит (ЮАР) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Уиллем Смит (ЮАР) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Уиллем Смит (ЮАР) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Уиллем Смит (ЮАР) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Уиллем Смит (ЮАР) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Уиллем Смит (ЮАР) должен задуматься о своей обороне.

Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) – Уиллем Смит (ЮАР) 01.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) и Уиллем Смит (ЮАР). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) и Уиллем Смит (ЮАР) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) и Уиллем Смит (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Уиллем Смит (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) является очевидным фаворитом, ведь Уиллем Смит (ЮАР) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) — Уиллем Смит (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Уиллем Смит (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР)

В своей профессиональной карьере Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Уиллем Смит (ЮАР)

В данный момент Уиллем Смит (ЮАР) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Уиллем Смит (ЮАР) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Уиллем Смит (ЮАР) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Уиллем Смит (ЮАР) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) — Уиллем Смит (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.12.2022

В этом поединке Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Уиллем Смит (ЮАР), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР) сейчас находится на пике формы, так что Уиллем Смит (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Йоханнес Коэнрад Лампрехт (ЮАР).

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