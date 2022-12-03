Прогноз на бой Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн) 03 декабря

«Брэндон Вера (Фил)» – «Амир Алиакбари (Ирн)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03 декабря состоится интересный поединок Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 13:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 03 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн). По Москве начало данного поединка будет в 13:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн):

победа Брэндон Вера (Фил) – 0, ничья – 0, победа Амир Алиакбари (Ирн) – 0

Прогноз на матч Брэндон Вера (Фил) – Амир Алиакбари (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Брэндон Вера (Фил) станет победителем боя. Если выиграет Амир Алиакбари (Ирн), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Брэндон Вера (Фил) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Брэндон Вера (Фил) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Брэндон Вера (Фил) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Брэндон Вера (Фил) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Амир Алиакбари (Ирн) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Амир Алиакбари (Ирн) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Амир Алиакбари (Ирн) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Амир Алиакбари (Ирн) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Амир Алиакбари (Ирн) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Брэндон Вера (Фил) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Брэндон Вера (Фил) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Брэндон Вера (Фил) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Брэндон Вера (Фил) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Брэндон Вера (Фил) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Амир Алиакбари (Ирн) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Амир Алиакбари (Ирн) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Амир Алиакбари (Ирн) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Амир Алиакбари (Ирн) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Амир Алиакбари (Ирн) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Амир Алиакбари (Ирн) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Амир Алиакбари (Ирн) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Брэндон Вера (Фил) – Амир Алиакбари (Ирн) 03.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Брэндон Вера (Фил) и Амир Алиакбари (Ирн), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брэндон Вера (Фил) и Амир Алиакбари (Ирн). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брэндон Вера (Фил) и Амир Алиакбари (Ирн) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брэндон Вера (Фил) и Амир Алиакбари (Ирн) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брэндон Вера (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Амир Алиакбари (Ирн) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Брэндон Вера (Фил).

Спортивные прогнозисты считают, что Брэндон Вера (Фил) в данный момент сильнее, нежели Амир Алиакбари (Ирн), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Брэндон Вера (Фил)

Брэндон Вера (Фил) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Брэндон Вера (Фил) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Брэндон Вера (Фил) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Брэндон Вера (Фил) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Брэндон Вера (Фил) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Амир Алиакбари (Ирн)

Никаких высот Амир Алиакбари (Ирн) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Амир Алиакбари (Ирн) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Амир Алиакбари (Ирн) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Амир Алиакбари (Ирн) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 декабря

Никто не сомневается, что Брэндон Вера (Фил) намного сильнее, чем Амир Алиакбари (Ирн), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Брэндон Вера (Фил) — Амир Алиакбари (Ирн) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Брэндон Вера (Фил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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