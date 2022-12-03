Прогноз на бой Матей Кузник (Чех) — Озан Асланер (Гер) 03-го декабря 2022 года

«Матей Кузник (Чех)» – «Озан Асланер (Гер)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Матей Кузник (Чех) — Озан Асланер (Гер) на 03 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Матей Кузник (Чех) и Озан Асланер (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Сейчас Матей Кузник (Чех) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Озан Асланер (Гер), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матей Кузник (Чех) — Озан Асланер (Гер):

победа Матей Кузник (Чех) – 0, ничья – 0, победа Озан Асланер (Гер) – 0

Прогноз на матч Матей Кузник (Чех) – Озан Асланер (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Матей Кузник (Чех) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Озан Асланер (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Матей Кузник (Чех) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Матей Кузник (Чех) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Матей Кузник (Чех) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Матей Кузник (Чех) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Озан Асланер (Гер) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Озан Асланер (Гер) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Озан Асланер (Гер) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Озан Асланер (Гер) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Озан Асланер (Гер) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Матей Кузник (Чех) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Матей Кузник (Чех) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Матей Кузник (Чех) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Матей Кузник (Чех) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Матей Кузник (Чех) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Матей Кузник (Чех) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Озан Асланер (Гер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Озан Асланер (Гер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Озан Асланер (Гер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Озан Асланер (Гер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Матей Кузник (Чех) – Озан Асланер (Гер) 03.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Матей Кузник (Чех) и Озан Асланер (Гер), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Матей Кузник (Чех) и Озан Асланер (Гер) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Матей Кузник (Чех) и Озан Асланер (Гер), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Матей Кузник (Чех) выиграет бой.

На чемпионский бой Матей Кузник (Чех) — Озан Асланер (Гер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Озан Асланер (Гер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Матей Кузник (Чех)

Свою самую выдающуюся победу Матей Кузник (Чех) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Матей Кузник (Чех) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Матей Кузник (Чех) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Матей Кузник (Чех) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Матей Кузник (Чех) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Озан Асланер (Гер)

В данный момент Озан Асланер (Гер) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Озан Асланер (Гер) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Озан Асланер (Гер) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Озан Асланер (Гер) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Матей Кузник (Чех) — Озан Асланер (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 декабря

В этом поединке Матей Кузник (Чех) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Озан Асланер (Гер), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Матей Кузник (Чех) и Озан Асланер (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Матей Кузник (Чех) выиграет с помощью нокаута.

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