Прогноз на бой Милош Грабовски (Пол) — Мэтью Губинелли (Ита) 09-го декабря 2022 года

«Милош Грабовски (Пол)» – «Мэтью Губинелли (Ита)». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09-го декабря состоится интересный поединок Милош Грабовски (Пол) — Мэтью Губинелли (Ита), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Милош Грабовски (Пол) — Мэтью Губинелли (Ита) пройдет 09-го декабря, и можно не сомневаться, что в 20:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Милош Грабовски (Пол) имеет две победы нокаутом, а Мэтью Губинелли (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милош Грабовски (Пол) — Мэтью Губинелли (Ита):

победа Милош Грабовски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Мэтью Губинелли (Ита) – 0

Прогноз на матч Милош Грабовски (Пол) – Мэтью Губинелли (Ита) Бои, титульный бой, 09-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Милош Грабовски (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мэтью Губинелли (Ита) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Милош Грабовски (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Милош Грабовски (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Милош Грабовски (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Милош Грабовски (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Милош Грабовски (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мэтью Губинелли (Ита) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мэтью Губинелли (Ита) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мэтью Губинелли (Ита) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мэтью Губинелли (Ита) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мэтью Губинелли (Ита) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Милош Грабовски (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Милош Грабовски (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Милош Грабовски (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Милош Грабовски (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Мэтью Губинелли (Ита) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мэтью Губинелли (Ита) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мэтью Губинелли (Ита) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мэтью Губинелли (Ита) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мэтью Губинелли (Ита), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Милош Грабовски (Пол) – Мэтью Губинелли (Ита) 09.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Милош Грабовски (Пол) и Мэтью Губинелли (Ита). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Милош Грабовски (Пол) и Мэтью Губинелли (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Милош Грабовски (Пол) и Мэтью Губинелли (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Милош Грабовски (Пол) и Мэтью Губинелли (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Милош Грабовски (Пол) легко справится с таким соперником, как Мэтью Губинелли (Ита). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Милош Грабовски (Пол) в данный момент сильнее, нежели Мэтью Губинелли (Ита), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Милош Грабовски (Пол)

Милош Грабовски (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Милош Грабовски (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Милош Грабовски (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Милош Грабовски (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Милош Грабовски (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мэтью Губинелли (Ита)

Последний раз Мэтью Губинелли (Ита) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мэтью Губинелли (Ита) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мэтью Губинелли (Ита) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мэтью Губинелли (Ита) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мэтью Губинелли (Ита)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мэтью Губинелли (Ита) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Милош Грабовски (Пол) — Мэтью Губинелли (Ита). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го декабря

Несмотря на то, что Милош Грабовски (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мэтью Губинелли (Ита) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Милош Грабовски (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Мэтью Губинелли (Ита) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Милош Грабовски (Пол).

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