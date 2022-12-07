Прогноз на бой Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол) 09-го декабря 2022 года

«Александр Березевский (Пол)» – «Эбер Товар (Кол)». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09 декабря должен состояться бой Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Березевский (Пол) и Эбер Товар (Кол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол) пройдет 09 декабря, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Александр Березевский (Пол) имеет две победы нокаутом, а Эбер Товар (Кол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол):

победа Александр Березевский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Эбер Товар (Кол) – 0

Прогноз на матч Александр Березевский (Пол) – Эбер Товар (Кол) Бои, титульный бой, 09 декабря :

Так как Александр Березевский (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эбер Товар (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Александр Березевский (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Александр Березевский (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Александр Березевский (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Александр Березевский (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Александр Березевский (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Александр Березевский (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Эбер Товар (Кол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эбер Товар (Кол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эбер Товар (Кол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эбер Товар (Кол) должен быть в хорошей физической форме. Эбер Товар (Кол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Александр Березевский (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Александр Березевский (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Александр Березевский (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Александр Березевский (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Александр Березевский (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Эбер Товар (Кол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эбер Товар (Кол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эбер Товар (Кол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эбер Товар (Кол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эбер Товар (Кол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эбер Товар (Кол) должен задуматься о своей обороне.

Александр Березевский (Пол) – Эбер Товар (Кол) 09.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Березевский (Пол) и Эбер Товар (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Александр Березевский (Пол) и Эбер Товар (Кол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Александр Березевский (Пол) и Эбер Товар (Кол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Александр Березевский (Пол) и Эбер Товар (Кол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Березевский (Пол) будет намного сильнее, чем Эбер Товар (Кол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эбер Товар (Кол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Александр Березевский (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Александр Березевский (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Александр Березевский (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Александр Березевский (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Александр Березевский (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Александр Березевский (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эбер Товар (Кол)

Эбер Товар (Кол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эбер Товар (Кол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эбер Товар (Кол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эбер Товар (Кол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эбер Товар (Кол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Александр Березевский (Пол) — Эбер Товар (Кол) собираются ставить на то, что сильнее будет Александр Березевский (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Александр Березевский (Пол) легко справится с таким соперником, как Эбер Товар (Кол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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