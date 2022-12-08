Прогноз Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс (09-го декабря), ставки и коэффициенты

Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (09.12.22)

09 декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Айова Хокайз примет соперника по национальному первенству Айова Стэйт Сайклонс.



В 04:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Айова Хокайз и Айова Стэйт Сайклонс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 09 декабря, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс:

Принципиальный баскетбольный поединок Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс назначен на 09 декабря, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Айова Хокайз

Сейчас баскетбольный клуб Айова Хокайз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Айова Хокайз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Айова Стэйт Сайклонс

Президент баскетбольного клуба Айова Стэйт Сайклонс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Айова Стэйт Сайклонс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Айова Хокайз пообещал, что 09 декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Айова Стэйт Сайклонс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.12.22)

Айова Хокайз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Айова Хокайз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Айова Хокайз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Айова Хокайз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Айова Хокайз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Айова Стэйт Сайклонс

Два года назад баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09 декабря, и в его рамках состоится поединок Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Айова Хокайз — Айова Стэйт Сайклонс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Айова Хокайз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Айова Хокайз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Айова Хокайз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Айова Стэйт Сайклонс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

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Долгое время баскетбольный клуб Айова Хокайз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Айова Хокайз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Айова Хокайз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Айова Стэйт Сайклонс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Айова Стэйт Сайклонс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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