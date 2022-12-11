Прогноз на бой Шеннон ОКоннелл (Авс) — Эбани Бриджес (Авс) 11.12.2022

«Шеннон ОКоннелл (Авс)» – «Эбани Бриджес (Авс)». 11.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11 декабря должен состояться бой Шеннон ОКоннелл (Авс) — Эбани Бриджес (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шеннон ОКоннелл (Авс) и Эбани Бриджес (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Шеннон ОКоннелл (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эбани Бриджес (Авс), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шеннон ОКоннелл (Авс) — Эбани Бриджес (Авс):

победа Шеннон ОКоннелл (Авс) – 4.4, ничья – 13, победа Эбани Бриджес (Авс) – 1.26

Прогноз на матч Шеннон ОКоннелл (Авс) – Эбани Бриджес (Авс) Бои, титульный бой, 11 декабря :

По коэффициенту 4.4 ставить на то, что выиграет Шеннон ОКоннелл (Авс) не очень выгодно, а вот Эбани Бриджес (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.26.

История личных встреч

Шеннон ОКоннелл (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шеннон ОКоннелл (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шеннон ОКоннелл (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шеннон ОКоннелл (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шеннон ОКоннелл (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шеннон ОКоннелл (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шеннон ОКоннелл (Авс) может и не устоять на ногах.

Эбани Бриджес (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эбани Бриджес (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эбани Бриджес (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эбани Бриджес (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Эбани Бриджес (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Шеннон ОКоннелл (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шеннон ОКоннелл (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шеннон ОКоннелл (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шеннон ОКоннелл (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шеннон ОКоннелл (Авс) валится с ног. К тому же, Шеннон ОКоннелл (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шеннон ОКоннелл (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Эбани Бриджес (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эбани Бриджес (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эбани Бриджес (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эбани Бриджес (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шеннон ОКоннелл (Авс) – Эбани Бриджес (Авс) 11.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Шеннон ОКоннелл (Авс) и Эбани Бриджес (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шеннон ОКоннелл (Авс) и Эбани Бриджес (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шеннон ОКоннелл (Авс) и Эбани Бриджес (Авс) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шеннон ОКоннелл (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Эбани Бриджес (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шеннон ОКоннелл (Авс) и Эбани Бриджес (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эбани Бриджес (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шеннон ОКоннелл (Авс)

В своей профессиональной карьере Шеннон ОКоннелл (Авс) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Шеннон ОКоннелл (Авс) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Шеннон ОКоннелл (Авс) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Шеннон ОКоннелл (Авс) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Шеннон ОКоннелл (Авс) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эбани Бриджес (Авс)

На данный момент Эбани Бриджес (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Эбани Бриджес (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Эбани Бриджес (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Эбани Бриджес (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Эбани Бриджес (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Шеннон ОКоннелл (Авс) — Эбани Бриджес (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 декабря

Так как Шеннон ОКоннелл (Авс) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эбани Бриджес (Авс).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шеннон ОКоннелл (Авс) будет намного сильнее, чем Эбани Бриджес (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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