Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.12.22)

Прогноз Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс (10-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс 10-го декабря 2022 года

10-го декабря 2022 года в 03:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс примет соперника по национальному первенству Нью-Йорк Никс.



Баскетболисты клубов Шарлотт Хорнетс и Нью-Йорк Никс в 03:10 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 10-го декабря 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Шарлотт Хорнетс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Шарлотт Хорнетс также является лидером по количеству побед.



Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс назначен на 10-го декабря 2022 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:10 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Шарлотт Хорнетс

В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Шарлотт Хорнетс вообще лидирует в чемпионате.



Нью-Йорк Никс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 10-го декабря 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:10 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Нью-Йорк Никс удалось одержать победу у себя дома.



Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.12.22)

Шарлотт Хорнетс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Нью-Йорк Никс

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс пройдет 10-го декабря 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:10 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Шарлотт Хорнетс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Шарлотт Хорнетс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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