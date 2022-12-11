Прогноз на бой Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) 11-го декабря 2022 года

«Азинга Фузиле (ЮАР)» – «Хуан Рене Теллез Гирон (Мек)». 11.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11.12.2022 должен состояться бой Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:00 по московскому времени Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11.12.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Азинга Фузиле (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек):

победа Азинга Фузиле (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) – 0

Прогноз на матч Азинга Фузиле (ЮАР) – Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) Бои, титульный бой, 11.12.2022 :

Букмекерские конторы на бой Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Азинга Фузиле (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Азинга Фузиле (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Азинга Фузиле (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Азинга Фузиле (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Азинга Фузиле (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Азинга Фузиле (ЮАР) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Азинга Фузиле (ЮАР) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Азинга Фузиле (ЮАР) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Азинга Фузиле (ЮАР) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Азинга Фузиле (ЮАР) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Азинга Фузиле (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Азинга Фузиле (ЮАР) – Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) 11.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Азинга Фузиле (ЮАР) и Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Азинга Фузиле (ЮАР) будет намного сильнее, чем Хуан Рене Теллез Гирон (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хуан Рене Теллез Гирон (Мек).

Азинга Фузиле (ЮАР)

Как бы Азинга Фузиле (ЮАР) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Азинга Фузиле (ЮАР) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Азинга Фузиле (ЮАР) дрался на ринге только с представителями своей страны. Азинга Фузиле (ЮАР) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Азинга Фузиле (ЮАР) совершенно не работает над собственной защитой.

Хуан Рене Теллез Гирон (Мек)

Никаких высот Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.12.2022

Вряд ли Азинга Фузиле (ЮАР) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хуан Рене Теллез Гирон (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Азинга Фузиле (ЮАР) — Хуан Рене Теллез Гирон (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Азинга Фузиле (ЮАР) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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