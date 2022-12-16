Прогноз на бой Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор) 16.12.2022

«Илья Бадер (Пол)» – «Патрик Ликул (Хор)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Илья Бадер (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Илья Бадер (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Патрик Ликул (Хор), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор):

победа Илья Бадер (Пол) – 0, ничья – 0, победа Патрик Ликул (Хор) – 0

Прогноз на матч Илья Бадер (Пол) – Патрик Ликул (Хор) Бои, титульный бой, 16-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Илья Бадер (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Патрик Ликул (Хор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Илья Бадер (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Илья Бадер (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Илья Бадер (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Илья Бадер (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Илья Бадер (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Патрик Ликул (Хор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Патрик Ликул (Хор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Патрик Ликул (Хор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Патрик Ликул (Хор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Патрик Ликул (Хор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Илья Бадер (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Илья Бадер (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Илья Бадер (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Илья Бадер (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Илья Бадер (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Илья Бадер (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Патрик Ликул (Хор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Патрик Ликул (Хор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Патрик Ликул (Хор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Патрик Ликул (Хор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Патрик Ликул (Хор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Патрик Ликул (Хор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Патрик Ликул (Хор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Илья Бадер (Пол) – Патрик Ликул (Хор) 16.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Илья Бадер (Пол) и Патрик Ликул (Хор), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Илья Бадер (Пол) и Патрик Ликул (Хор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Илья Бадер (Пол) и Патрик Ликул (Хор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Илья Бадер (Пол) и Патрик Ликул (Хор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Патрик Ликул (Хор) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Илья Бадер (Пол) в данный момент сильнее, нежели Патрик Ликул (Хор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Илья Бадер (Пол)

Илья Бадер (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Илья Бадер (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Илья Бадер (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Илья Бадер (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Илья Бадер (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Патрик Ликул (Хор)

Сейчас Патрик Ликул (Хор) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Патрик Ликул (Хор) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Патрик Ликул (Хор) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Патрик Ликул (Хор) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Патрик Ликул (Хор) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го декабря

На титульный бой Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Илья Бадер (Пол) — Патрик Ликул (Хор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Илья Бадер (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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