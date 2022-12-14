Прогноз на бой Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США) 17-го декабря 2022 года

«Шейн Кэмпбелл (Кан)» – «Даррен Смит Младший (США)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 декабря состоится интересный поединок Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 17 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США). Это будет продолжаться вплоть до 06:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США):

победа Шейн Кэмпбелл (Кан) – 1.635, ничья – 63, победа Даррен Смит Младший (США) – 2.192

Прогноз на матч Шейн Кэмпбелл (Кан) – Даррен Смит Младший (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 декабря :

По коэффициенту 1.635 ставить на то, что выиграет Шейн Кэмпбелл (Кан) не очень выгодно, а вот Даррен Смит Младший (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.192.

История личных встреч

Шейн Кэмпбелл (Кан) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шейн Кэмпбелл (Кан) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шейн Кэмпбелл (Кан) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шейн Кэмпбелл (Кан) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шейн Кэмпбелл (Кан) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шейн Кэмпбелл (Кан) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шейн Кэмпбелл (Кан) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Даррен Смит Младший (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Даррен Смит Младший (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Даррен Смит Младший (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Даррен Смит Младший (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Даррен Смит Младший (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Шейн Кэмпбелл (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Шейн Кэмпбелл (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Шейн Кэмпбелл (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Шейн Кэмпбелл (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Шейн Кэмпбелл (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Даррен Смит Младший (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Даррен Смит Младший (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Даррен Смит Младший (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Даррен Смит Младший (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Даррен Смит Младший (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Даррен Смит Младший (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Даррен Смит Младший (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шейн Кэмпбелл (Кан) – Даррен Смит Младший (США) 17.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Шейн Кэмпбелл (Кан) и Даррен Смит Младший (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Шейн Кэмпбелл (Кан) и Даррен Смит Младший (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шейн Кэмпбелл (Кан) и Даррен Смит Младший (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шейн Кэмпбелл (Кан) и Даррен Смит Младший (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шейн Кэмпбелл (Кан) и Даррен Смит Младший (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Шейн Кэмпбелл (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Даррен Смит Младший (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шейн Кэмпбелл (Кан)

Так как Шейн Кэмпбелл (Кан) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Шейн Кэмпбелл (Кан) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Шейн Кэмпбелл (Кан) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Шейн Кэмпбелл (Кан) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Даррен Смит Младший (США)

Даррен Смит Младший (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Даррен Смит Младший (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Даррен Смит Младший (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Даррен Смит Младший (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Даррен Смит Младший (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Шейн Кэмпбелл (Кан) — Даррен Смит Младший (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 декабря

Несмотря на то, что Шейн Кэмпбелл (Кан) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Даррен Смит Младший (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шейн Кэмпбелл (Кан) будет намного сильнее, чем Даррен Смит Младший (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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